لبنان

إطلاق نار وإصابة شخص في طرابلس

Lebanon 24
06-04-2022 | 07:12
A-
A+
Doc-P-939394-637848514038954758.jpg
Doc-P-939394-637848514038954758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع إشكال فوري في محلة ساحة النجمة في طرابلس، تطور لاحقاً، الى اطلاق نار، وأًصيب المدعو "ف.ب" بطلق ناري في فخذه 

وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى الاسلامي للعلاج.
 
مواضيع ذات صلة
إشكالٌ وإطلاق نار قرب مسجدٍ في طرابلس.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
06/04/2022 17:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكالٌ وإطلاق نار في طرابلس.. ماذا جرى مساء اليوم؟
lebanon 24
06/04/2022 17:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتضارب بالايدي... ماذا حصل في طرابلس؟
lebanon 24
06/04/2022 17:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تبدو الاجواء في طرابلس بعد إشكال الأمس الدامي؟
lebanon 24
06/04/2022 17:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

إطلاق نار

إشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2022-04-06
10:00 | 2022-04-06
10:45 | 2022-04-06
10:36 | 2022-04-06
10:30 | 2022-04-06
10:20 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website