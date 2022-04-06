إطلاق نار وإصابة شخص في طرابلس

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع إشكال فوري في محلة ساحة النجمة في طرابلس، تطور لاحقاً، الى اطلاق نار، وأًصيب المدعو "ف.ب" بطلق ناري في فخذه



وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى الاسلامي للعلاج.