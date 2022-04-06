لبنان

بين لبنان وسوريا... اليكم أبرز مواقع انتاج "الكبتاغون"

Lebanon 24
06-04-2022 | 07:30
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نشرت وكالة "فرنس برس" خريطة تبرز أهم مواقع انتاج "الكابتاغون" في لبنان وسوريا.
 
 
التفاصيل في الصورة التالية:
 
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