وزير الزراعة زار ميقاتي وبحثا في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري

زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن رئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي، وتم البحث في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري، لزوم صناعة الخبز في سهول البقاع وعكار ومرجعيون -الخيام، وفي عدد من المناطق اللبنانية.كما تناول البحث شؤونا أخرى تتعلق بوزارة الزراعة.