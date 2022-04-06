لبنان

وزير الزراعة زار ميقاتي وبحثا في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري

Lebanon 24
06-04-2022 | 07:45
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زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن رئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي، وتم البحث في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري، لزوم صناعة الخبز في سهول البقاع وعكار ومرجعيون -الخيام، وفي عدد من المناطق اللبنانية.
 كما تناول البحث شؤونا أخرى تتعلق بوزارة الزراعة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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