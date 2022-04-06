في الشمال... مراقبة يومية لعمل المولدات الخاصة

قام محافظ الشمال رمزي نهرا بتوجيه كتاب الى البلديات ومصلحة الاقتصاد طلب فيه مراقبة اصحاب المولدات بشكل يومي واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين منهم.



وطالب المؤازرة الأمنية عند اللزوم والابلاغ عن اي مخالفة للتسعيرة الرسمية ليصار الى توقيف عمل المولدات المخالفة واقفالها بالشمع الأحمر.