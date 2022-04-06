الطفل "علاء" يسلم الروح جراء حريق سببه ماس كهربائي

توفي الطفل السوري علاء شلادي البالغ من العمر قرابة السنتين، نتيجة اندلاع حريق سببه ماس كهربائي في خيمة والده محمد شلادي في مخيم الرفاس- سهل بلاط قضاء مرجعيون للاجئين السوريين.



وقد توجهت على الفور فرق الدفاع المدني مركز جديدة مرجعيون الى المكان، وعملت على اخماد الحريق، كما توجهت الاجهزة الامنية ومخابرات الجيش اللبناني وفتحت تحقيقا بالحادثة.