لبنان

تغريدة لجنبلاط عن أوكرانيا وإسرائيل... ماذا قال؟

Lebanon 24
06-04-2022 | 07:48
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كتب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر":
"ان تصريح الرئيس الاوكرانى Zelensky بتحويل اوكرانيا الى اسرائيل كبيرة ليس بالمثل الصالح الموفق. اسرائيل رمز العدوان والاحتلال والاستعمار فلماذا جعل اوكرانيا مثلها؟".
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