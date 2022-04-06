لبنان

صاحب أحد المولدات يرفع التسعيرة بشكل خيالي... "اللي مش عاجبو يقطع الاشتراك" (صورة)

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:14
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة اشتراك احد المولدات الكهربائية في مدينة صيدا عن الشهر الحالي.
 
 وتظهر الصورة مخالفة  للتسعيرة الرسمية بما يفوق الـ 5 آلاف ليرة لسعر "الكيلو وات" الواحد  وزيادة كبيرة على رسم الاشتراك . 
وبحسب الصورة المتداولة وهي تعود لفاتورة اشتراك 5 "أمبير"، يظهر ان التسعير تم على أساس 15 الف ليرة "للكيلو وات" الواحد وأن الزيادة على رسم الاشتراك الشهري بلغت 240 ألف ليرة ، وأن اجمالي الفاتورة عن مصروف لا يتعدى 125 "كيلو وات" بلغ 2.160.000 او ما يعادلها بالدولار الاميركي (97.74 د.أ. تقريبا)
والمفارقة أنه لدى مراجعة بعض المشتركين لصاحب المولدات المذكورة وابداء اعتراضهم على رفع قيمة الفواتير الشهرية بهذا الشكل كان جوابه لهم " اللي مش عاجبو يقطع الاشتراك "!.
 
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