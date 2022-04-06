بالاسماء.. مطاحن أغلقت ابوابها واخرى على وشك الاقفال





وحذر المير من "رفع الدعم الذي سيؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز الى دولار واحد على سعر الصرف، واذا لم تكن هناك نية برفع الدعم فليتم تأمين الطحين الى الافران". أعلن نقيب اصحاب الافران في لبنان الشمالي طارق المير ان "المطاحن: التاج - سبلين - البقاع - البركة- والشهبا اغلقت ابوابها، فيما عملت باقي المطاحن على تقنين انتاجها من مادة الطحين وهي على مشارف الاغلاق".وحذر المير من "رفع الدعم الذي سيؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز الى دولار واحد على سعر الصرف، واذا لم تكن هناك نية برفع الدعم فليتم تأمين الطحين الى الافران".

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، انه "للاسبوع الثاني على التوالي تشهد الافران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصا في تسليمات الطحين من المطاحن لاسباب عديدة ، الامر الذي أدى الى توقف عدد من الافران عن انتاج الخبز ، ما زاد الطلب على الخبز لدى الافران الاخرى التي تعمل وما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لاكثر من يوم واحد".

وأعلن "اننا اليوم، وعلى ابواب ازمة خبز ناتجة عن توقف العديد من المطاحن عن العمل، بسبب عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح وعدم صدور نتائج الفحوص المخبرية ، امام هذا الواقع نسأل المعنيين كيف سيتمكن اصحاب الافران والمخابز من تأمين الطحين لانتاج الخبز؟".

وناشد اتحاد المخابز والافران في لبنان رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء كافة "العمل على ارساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير والطلب الى الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الادارات تسهيل عملية استيراد القمح في ظل الظروف الدولية التي تشهد الكثير من الازمات والصعوبات التي تؤثر على عملية استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي".