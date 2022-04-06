لبنان

مجلس الوزراء وافق على إنشاء معامل للكهرباء في دير عمار والزهراني... ماذا عن سلعاتا؟

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:10
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أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء خلال جلسته في السرايا الحكومية، ووافق على انشاء معامل الزهراني ودير العمار.
 
وبعد الجلسة، قال وزير الطاقة وليد فياض: "لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لانّه بعيد الامد، "وأنا بدي آكل عنب" فلا داعي لفتح نقاشات خلافية".
 
 
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مجلس الوزراء

دير عمار

الزهراني

فياض

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