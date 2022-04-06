مجلس الوزراء وافق على إنشاء معامل للكهرباء في دير عمار والزهراني... ماذا عن سلعاتا؟

أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء خلال جلسته في السرايا الحكومية، ووافق على انشاء معامل الزهراني ودير العمار.

وبعد الجلسة، قال وزير الطاقة وليد فياض: "لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لانّه بعيد الامد، "وأنا بدي آكل عنب" فلا داعي لفتح نقاشات خلافية".