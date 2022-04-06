لبنان

ضبط حشيشة في مرفأ بيروت... إلى أين كانت وجهتها؟ (صور)

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:19
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كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":
 
"تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية.
تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم.
الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب".
 
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