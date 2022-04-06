ضبط حشيشة في مرفأ بيروت... إلى أين كانت وجهتها؟ (صور)

تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت ٩٧٥ كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية. تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم.
الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب pic.twitter.com/bAFKF3DpRG
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) April 6, 2022
تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت ٩٧٥ كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية. تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم.
الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب pic.twitter.com/bAFKF3DpRG