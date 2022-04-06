لبنان

الجامعة اللبنانية الأولى في لبنان في تعليم الهندسة البترولية والصيدلة

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:43
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 أعلنت الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، ان "الجامعة حافظت على مستوى تعليمي عال بشهادة مؤسسات التصنيف العالمي، ووضع تقرير مؤسسة (QS - Quacquarelli Symonds)  للتصنيف العالمي للجامعات/2022 الجامعة اللبنانية بين الجامعات الأولى عالميا ومحليا على صعيد تعليم الهندسة والتكنولوجيا والهندسة البترولية والعلوم الطبية والصيدلانية والفنون والتصميم".
 
وأشار البيان الى انه "من أصل 1543 مؤسسة تعليمية عالمية شاركت في التصنيف، احتلت الجامعة اللبنانية عالميا المرتبة 390 في تعليم مواد الهندسة والتكنولوجيا جميعها والمرتبة 201 - 230 في تعليم مواد الفنون والتصميم والمرتبة 251- 300 في تعليم الصيدلة والمرتبة  451- 500 في تعليم العلوم الطبية".
 
واوضحت انه "وفقا للأرقام المستندة إلى المعلومات المقدمة عن العام الجامعي 2020 - 2021، حققت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى على مستوى لبنان في تعليم اختصاصات الهندسة البترولية والفنون الإعلانية والتصميمية والعلوم الصيدلانية والدوائية، فيما حققت المرتبة الثانية في تعليم الهندسة المعلوماتية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والعلوم الطبية والكيمياء.
 
واستنادا إلى بيانات مؤسسة QS التحليلية، فقد سجلت الجامعة اللبنانية تقدما ملحوظا على المستوى العالمي في عام 2022 مقارنة بأرقام عام 2021، وسجل اختصاص الهندسة البترولية المرتبة 51 - 100 عام 2022 بعدما كان في المرتبة 101 - 150 عام 2021، كما سجلت العلوم الطبية المرتبة 451 - 500 عام 2022 بعدما كانت في المرتبة 501- 550 عام 2021.
 
وسبق للجامعة اللبنانية أن حققت نتائج مماثلة في تصنيف QS العالمي والعربي للجامعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وخصوصا على مستوى التعليم العالي لأساتذة الجامعة وسمعتها الأكاديمية الجيدة وسمعتها المهنية في سوق العمل، إضافة إلى حضورها الواسع على شبكة الإنترنت".
المصدر: الوكالة الوطنية
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