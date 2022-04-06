لبنان

كلاس: كلام الشامي يعبر عن رأيه العلمي المتخصص ويجب البناء فقط على كلام رئيس الحكومة

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:51
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 قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في بيان، حول اللغط الذي رافق فهم كلام نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي: "جوابا على الإستفسارات وتصويبا للتعليقات التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة وعما اذا كان هذا موقف الحكومة، فإني أوضح أن المادة 64 من الدستور تنص على {أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء}، وبالتالي فإن كلام دولة نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي حول الازمة المالية والتعثر الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، هو تصريح ادلى به باسمه ويعبر عن رأيه العلمي المتخصص".
 
أضاف: "دولة الرئيس الشامي شخصية اقتصادية مشهود له بعلميته ومهنيته وخبرته العالمية في مجال الاقتصاد وهندسات إعادة النهوض والإنماء للدول المتعثرة والمجتمعات التي تمر بأزمات مالية حادة، وله رصيده الرفيع في هذا المجال. وعلى هذا الاساس يجب وضع الامور بنصابها، بعيدا عن التأويل اللفظي والإجتزاء الكلامي والتضليلي للكلام، والبناء فقط على الكلام الذي يصدر عن رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي كونه الناطق الرسمي باسم الحكومة، او الاعتماد على القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ويتلوها معالي وزير الإعلام كمصدر رسمي لمقرارت الحكومة وما تتخذه من إجراءات وتعطيه من توجيهات في حالة الأزمات".
 
وختم: "هذا هو الكلام الذي يجب أن يبنى عليه تصويبا وتدقيقا واحتراما لكرامات الناس حفاظا على الامن الاقتصادي والاستقرار الإجتماعي، وحرصا على صورة الدولة ومصالح المواطنين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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