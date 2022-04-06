لبنان

البرنامج الوطني للتحصين: اللقاحات من عمر الشهرين وحتى الـ18 سنة في عكار وطرابلس

Lebanon 24
06-04-2022 | 10:10
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 تقوم وزراة الصحة العامة - البرنامج الوطني للتحصين، وبدعم من منظمة "اليونيسف" وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بتنظيم نشاط لتعزيز التلقيح الروتيني في محافظة عكار وقضاءي : طرابلس، المنيه -الضنيه. ليتم إعطاء اللقاحات الأساسية لجميع الأطفال من عمر الشهرين وحتى 18 سنة، من اللبنانيين وغيرهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية. 
 
يستمر هذا النشاط  حتى آخر كانون الأول 2022 من خلال فرق من الصليب الأحمر اللبناني ترافقها عيادة نقالة والتي ستنتشر في المناطق المستهدفة على أن يتم بعد ذلك إحالة الأطفال الذين تم تلقيحهم إلى مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات لإستكمال لقاحاتهم. واللقاحات آمنة وفعالة و متوافرة مجانا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.
 
وستكون عيادات اللقاح موجودة يوم الخميس في 7 نيسان من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في الأماكن التالية:
 
طرابلس:  
- القلمون: جمعية الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة  
- القلمون: مركز الهدى 
 
المنية -الضنيه:   
- برج اليهودية: قاعة البلدية.
- حرف صياد: قاعة المسجد.
 
عكار: 
- تل عباس الغربي: قاعة الكنيسة.
- الجديدة: قاعة البلدية .
- ممنع : قاعة البلدية.  
- النهرية مغراق : قاعة البلدية 
- دير جنين: قاعة البلدية.
 
ويطلب من الأهل إحضار السجل الصحي أو بطاقة التلقيح لأولادهم, إذا كانت موجودة".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

صحة

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