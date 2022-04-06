اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: الالاف بلا مدخول منذ شهور

قالت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان: "لان الكلام مل السؤال والعجب، ما عاد لدى اساتذة المستعان بهم والاجرائي وحملة الاجازة المهنية سوى الاستعانة بأغنية "اشتغل وما تقبض يا حبوب" لعل وزير التربية يسمع صوتهم!".وأضاف البيان: "دخلنا شهر نيسان، وحتى اليوم زهاء 4 آلاف استاذ مستعان بهم واجرائي وحملة اجازة مهنية، لم تحول لهم ليرة واحدة من مستحقاتهم عن هذا العام.كما المستعان بهم بعد الظهر وهم زهاء 15 الفا، حتى اليوم جداولهم عن الفصل الاول تبيت في الادراج".وتساءل: "هل بات العمل في وزارة التربية على قاعدة اصرف مستحقات البعض ودع البعض الآخر يتخبط؟ او هي سياسة اتبعت عن سبق اصرار وترصد، لتفادي الغضب الجماعي للاساتذة، وبالتالي المحظوظ هو من حصل على بعض من بدل اتعابه، وسيئ الحظ من عليه انتظار ملء الخزينة الفارغة!".وختم: "الاف الاساتذة بلا مدخول منذ شهور، متى تصرف مستحقاتهم يا معالي الوزير؟".