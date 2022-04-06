نائب يترك البلاد ويهاجر





أبلغ أحد النواب الحاليين في عكار والذي ينتمي إلى حزب مسيحي، ولم يرشحه لهذه الانتخابات، المقربين منه أنه سيغادر البلاد يوم غد الخميس في هجرة طويلة الأمد من دون تحديد الوجهة او موعد العودة.