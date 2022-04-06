لبنان

نائب يترك البلاد ويهاجر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2022 | 10:30
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أبلغ أحد النواب الحاليين في عكار  والذي ينتمي إلى حزب مسيحي، ولم يرشحه لهذه الانتخابات، المقربين منه أنه سيغادر البلاد يوم غد  الخميس في هجرة طويلة الأمد من دون تحديد الوجهة او موعد العودة.
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