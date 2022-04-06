لبنان

حريق في منطقة القبيات

Lebanon 24
06-04-2022 | 10:36
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اندلع حريق ناتج عن احتكاك كهربائي، في أحراج الصنوبر وسط تلة "المورغان" في بلدة القبيات.
 
وبسبب الرياح القوية والجافة والحارة التي تسيطر على المنطقة، قد تكون تداعيات الحريق كبيرة جدا.

وتعمل آليات الدفاع المدني ومجموعة من المتطوعين على اخماد الحريق.
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القبيات

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