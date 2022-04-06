حريق في منطقة القبيات

اندلع حريق ناتج عن احتكاك كهربائي، في أحراج الصنوبر وسط تلة "المورغان" في بلدة القبيات.



وبسبب الرياح القوية والجافة والحارة التي تسيطر على المنطقة، قد تكون تداعيات الحريق كبيرة جدا.



وتعمل آليات الدفاع المدني ومجموعة من المتطوعين على اخماد الحريق.