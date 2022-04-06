تعميم هام للطيران المدني حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان

أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن، تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان، اعتبارا من 10 نيسان.