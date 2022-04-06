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لبنان
تعميم هام للطيران المدني حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان
Lebanon 24
06-04-2022
|
10:53
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أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن، تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان، اعتبارا من 10 نيسان.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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