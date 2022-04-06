حريق كبير في صيدا (صور)



اندلع حريق كبير في مدينة صيدا وتحديديا في مخزن مخصص لتجميع وبيع صناديق واقفاص "البلاستيك" التي تستخدم في توضيب وتخزين ونقل الخضار والفاكهة.

واتى الحريق الذي لم تعرف اسبابه على مئات الصناديق "البلاستيكية" التي التهمتها النيران في غضون وقت قصير.

وهرعت الى المكان فرق وسيارات إطفاء تابعة لفوج إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق بصعوبة بسبب طبيعة المواد المحترقة.

وحضرت القوى الأمنية الى مكان الحريق حيث باشرت التحقيق لمعرفة خلفيات وأسباب الحريق.