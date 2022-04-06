لبنان

عائلة الطبيب ريشار خراط: متابعة اللواء ابراهيم لقضية ابننا ضمانة اضافية للنجاح بالكشف عن مصيره

Lebanon 24
06-04-2022 | 11:16
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اشارت عائلة الطبيب ريشار خراط في بيان، الى ان "متابعة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لقضية ابنها الانسانية، تشكل ضمانة اضافية للنجاح بالكشف عن مصيره وعودته سالما الى وطنه، لما يتمتع اللواء ابراهيم من خبرة ومناقبية وعلاقات على المستويين العربي والدولي وهو مشكور، وهي بانتظار ثمار جهوده الخيرة في القريب العاجل".
 
وتمنت على "بعض وسائل الاعلام توخي الدقة في مقاربة موضوع الدكتور خراط وعدم نشر روايات تتضمن معلومات مغلوطة ولا تمت الى الواقع باية صلة".
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