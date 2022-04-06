لبنان

أبو شرف حذر من استمرار المصارف فرض قيود على حسابات الأطباء واللجان الطبية في المستشفيات

Lebanon 24
06-04-2022 | 11:19
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 حذر نقيب أطباء بيروت البروفسور شرف أبو شرف في بيان، "استمرار المصارف في فرض قيود غير قانونية على الحسابات المالية للأطباء واللجان الطبية في المستشفيات، ووضع شروط تعجيزية على حساباتهم، واقتطاع نسبة مرتفعة من التحويلات التي تصلهم من الجهات الضامنة الرسمية والخاصة"، وقال: "هذه المعاملة التعسفية ستضطر نقابة الإطباء إلى اتخاذ خطوات صعيدية، عملنا مرارا على تفاديها، خصوصا أن المضمونين لم يعد في استطاعتهم تحمل فروق الفواتير الاستشفائية والصحية والدوائية الضخمة. كما لم يعد في استطاعة الأطباء تأمين الحد الأدنى من العيش اللائق الكريم".
 
أضاف: "يجب إعطاء الأولوية للقطاع الصحي قبل الوصول إلى الكارثة. وندعو الدولة والمصارف إلى اتخاذ خطوات سريعة للتخفيف من وطأة الأزمة رحمة بلبنان وجميع المواطنين".
 
وحذر أيضا من "تفاقم هجرة الكفاءات الطبية من لبنان، رغم التحذيرات التي أطلقتها النقابة منذ أشهر محذرة من خطورة استمرار هذا النزف في القطاع الطبي"، آسفا ل"غياب أي معالجة جدية لهذا الموضوع".
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