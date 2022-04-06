لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

Lebanon 24
06-04-2022 | 11:39
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نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر: 
"طرأ عطل في سنترال قبرشمون بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم."
 
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قبرشمون

أوجيرو

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