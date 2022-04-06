توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر:

"طرأ عطل في سنترال قبرشمون بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.

تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم."