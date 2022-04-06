لبنان

الأسمر: لا يجوز مطلقاً ترك الوضع التمويني كما هو اليوم

Lebanon 24
06-04-2022 | 11:47
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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في بيان، الى انه "لا يجوز مطلقا ترك الوضع التمويني كما هو اليوم من دون مخزون احتياطي من القمح ولا كميات وافرة لدى المطاحن، بسبب عدم تسديد ثمن بواخر القمح المستورد وفقا للالية المعتمدة. وقد علمنا اليوم ان مطاحن كبيرة ستتوقف عن العمل وانتاج الطحين المخصص لصناعة الخبز اعتبارا من يوم غد،  مما قد يغرق البلاد في ازمة رغيف تضاف الى فوضى الاسعار والخدمات وشح الليرة اللبنانية وتدابير المصارف والفوضى السياسية، التي تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والمعيشي الضاغط".
 
واشار الى ان "الاتحاد العمالي يدعو جميع المسؤولين على المستويات كافة الى التسريع في عملية التحاليل والاختبارات لعينات القمح الموجودة وايجاد حل جذري لتأمين القمح المستورد، في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليه عبر فتح الاعتمادات اللازمة لذلك تلبية لحاجات الشعب المعذب والمقهور بالتدابير الظالمة القمعية في كل مجالات عيشه".
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