مستخدمو هيئة إدارة السير يتوقفون عن العمل حتى تحقيق مطالبهم

اعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، في بيان اليوم، انه "نظرا للظروف الإقتصادية والمالية الراهنة التي وصلنا إليها وعدم قدرتنا على الإستمرار بالحضور إلى مراكز عملنا، وحيث أننا ولغاية تاريخه لم نقبض المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب عن العامين 2017 و 2018 والمساعدة الإجتماعية الأخيرة وبدل النقل الجديد أسوة بجميع العاملين والمستخدمين في القطاع العام في ظل عدم المصادقة على موازنة الهيئة في السنوات الأخيرة حيث أننا ما زلنا ولغاية تاريخه نتقاضى فقط 8.000 ل.ل. بدل نقل عن كل يوم حضور ونعيش مأساة في تكبد المصاريف، ورغم الوعود المتكررة التي لم تلق أي نتيجة في سبيل تحقيق مطالبنا، لذلك، نعلن، نحن مستخدمي هيئة إدارة السير، التوقف عن العمل بدءا من يوم غد الخميس 7 نيسان حتى نيل مطالبنا المحقة وذلك بالتنسيق والتشاور مع الإتحاد العمالي العام".