لبنان

ريفي خلال لقاء حواري للائحة "إنقاذ وطن": هدفنا الفوز بالانتخابات بأكبر عدد للمساهمة في إنقاذ لبنان من المحنة التي يمر بها

Lebanon 24
06-04-2022 | 12:37
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 عقدت لائحة "انقاذ وطن" بكامل اعضائها لقاء حواريا تشاوريا في مكتب الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، بمشاركة فريق عمل اعضاء اللائحة التي تضم 11 مرشحا.
 
والقى ريفي كلمة أكد فيها ان "لائحة انقاذ وطن هدفها الفوز بالانتخابات باكبر عدد من اعضائها للمساهمة في انقاذ لبنان من المحنة التي يمر بها، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية، اضافة الى وضع حد للفساد المستشري والفاسدين، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية بخاصة القوى الامنية واجهزتها والجيش اللبناني الذي له وحده الحق في حمل السلاح والدفاع عن الشعب والارض".
  
اضاف:" الناس يشكون من فقدان كل مقومات العيش الكريم، ويشكون من عدم توفر فرص العمل لطلاب الجامعات ولكل شرائح المجتمع، لذلك نحن نجتمع معا اليوم مسلمين سنة وعلوين ومسيحيين ومن كل المكونات اللبنانية، لنقول بصوت عال اننا هنا اليوم لنعكس الصورة الحقيقية للبنان الرسالة، لبنان العيش المشترك، وطرابلس وكل مناطق الشمال هي نموذج للعيش المشترك، ونؤكد من هنا اننا سنبقى جميعا نواجه المتسلطين والفاسدين سواء أنجحنا جميعا او جزء منا او لم ينجح منا أحد. اذن، وعد علينا اننا سنبقى حاملين هم اهلنا ومعاناتهم المعيشية والانمائية والصحية والاقتصادية".
 
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