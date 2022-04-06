قنبلة عنقودية تنفجر بقطيع من الماشية وصاحبها ينجو بأعجوبة

أفادت مندوبة "لبنان 24" ‏عن انفجار قنبلة عنقودية من المخلفات الإسرائيلية بقطيع من الماشية لصاحبها محمد حسن ملحم، في خراج بلدة حولا لجهة وادي سلوقي، ما أدى إلى نفوق 4 رؤوس من الماعز ونجاة الراعي بأعجوبة.