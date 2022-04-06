18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الإعلان عن لائحة "الحرية قرار"... سعيد: نحن من قلب معراب والصيفي ولسنا ضدهما
Lebanon 24
06-04-2022
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النائب السابق منصور غانم البون من دارته في جونية لائحة "الحرية قرار" لخوض الانتخابات النيابية عن دائرة كسروان وجبيل، وتضم: النائب السابق فارس سعيد،الممثل أسعد رشدان، بهجت سلامة، موسي زغيب ومشهور حيدر.
وأكد البون أنه "سيبقى إلى جانب الناس بالقلب وعلى الحلوة والمرة، والمهم أن تبقى كسروان مزينة فيكم، والذي لم يساوم بإسمكم لن يساوم على لبنان ومستقبل أولادكم".
بدوره لفت سعيد إلى أن "التوجه السياسي العام الذي أخذه على عاتقه جسده اليوم في معركته الإنتخابية"، معتبرا أن "أزمات البلد لم يشهد لها مثيل منذ 100 عام، وقال: "أنا أربط الأزمة بالسياسة وبسبب وضع يد حزب الله على لبنان ما يمنع قيام الدولة القوية"، مشددا على أنه "لا يمكن وجود جيشين على أرض واحدة".
وأعلن أنه "سيرفع من داخل مجلس النواب شعار رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان"، وقال: "لا نريد الذهاب عند الفرس ولا عند الإميركيين ولا الفرنسيين، ونسعى لتطبيق القرارات الدولية من داخل المجلس النيابي وسيكون صوتنا من داخله أقوى".
اضاف: "اننا من قلب معراب والصيفي ولسنا ضدهما، نحن موجودون ونأمل أن نتعاون معهما في المستقبل".
تابع
الأكثر قراءة
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
00:30 | 2022-04-06
06/04/2022 12:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
04:00 | 2022-04-06
06/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
Lebanon 24
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
01:07 | 2022-04-06
06/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
10:30 | 2022-04-06
06/04/2022 10:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
04:14 | 2022-04-06
06/04/2022 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:13 | 2022-04-06
الحكومة اقرت انشاء معملين للكهرباء في الزهراني ودير عمار... ووزراء يصرّون على الاستماع إلى سلامة
22:16 | 2022-04-06
دلالات سياسية لزيارة البابا بين استحقاقين.. والمطارنة الموارنة يرحّبون
22:20 | 2022-04-06
بالارقام والتواريخ : ماذا قال وزير الاتصالات عن رفع الاسعار
22:56 | 2022-04-06
غياب "الجماعة" و"المستقبل" يُفقد المعركة نكهتها الصيداوية التقليدية
22:53 | 2022-04-06
آثار التضخم المالي على النفقات الإنتخابية.. 3 ملايين ليرة للمندوب ومليونان ونصف للسيارة
22:50 | 2022-04-06
40 مركزاً انتخابياً "غير صالح" كهربائياً
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 05:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
07/04/2022 05:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
07/04/2022 05:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact