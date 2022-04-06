لبنان

حزب الكتائب يعلن لوائحه: ما تساوموا حاسبوا

Lebanon 24
06-04-2022 | 13:11
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اصدر مجلس الاعلام في حزب الكتائب بيانا جاء فيه " انه استكمالًا للمواجهة التي بدأها منذ أكثر من 7 سنوات، يرى حزب الكتائب في الاستحقاق الانتخابي المقبل محطة أساسية في معركة استعادة السيادة المخطوفة من قبل حزب الله، وتحقيق التغيير المنشود في الأداء العام وعلى صعيد المؤسسات الدستورية.
وإيمانًا منه بالحياة الديمقراطية التي تمثل الانتخابات إحدى أهم محطاتها، يهم الحزب بعد انتهاء مهل الترشيح وتشكيل اللوائح، أن يؤكد أنه بذل كل الجهود الضرورية ليقدّم مرشحات ومرشحين على لوائح تشبه تطلّعاته وتعبّر عن خطابه السياسي وتحمل مبادئه بعيدًا من المنظومة السياسية الحالية".
اضاف البيان" سيخوض الحزب، وبشكل مباشر، معركة السيادة والتغيير في:
- بيروت الأولى عبر لائحة "لبنان السيادة".
- جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان) عبر لائحة "صرخة وطن".
- جبل لبنان الثانية (المتن) عبر لائحة "متن التغيير".
- جبل لبنان الثالثة (بعبدا) عبر لائحة "بعبدا تنتفض".
- الشمال الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا وبشري) عبر لائحة "شمال المواجهة".
- البقاع الأولى (زحلة) عبر لائحة "سياديون مستقلون".
- البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا) عبر لائحة "نحو التغيير".
- الجنوب الأولى (جزين – صيدا) عبر لائحة "نحن التغيير".

وطلب حزب الكتائب اللبنانية من مناصريه ومحبّيه دعم هذه اللوائح خلال الحملة الانتخابية واقتراعًا يوم الانتخابات، على أن تعلن القيادة الحزبية تباعًا عن التوجّهات في الدوائر الانتخابية الأخرى".
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