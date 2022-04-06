لبنان

فادي كرم: الانتخابات مصيرية في عملية بناء الدولة

Lebanon 24
06-04-2022 | 13:14
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أكد مرشح حزب "القوات اللبنانية" عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة النائب السابق فادي كرم خلال زيارته منزل الدكتور جلال قرمش في بلدة بدبا بحضور عدد من أهالي البلدة أن "أكبر خطر أن لا يكون هناك ثقة من قبلكم بأهمية تأثير صوتكم في العملية الانتخابية لأن صوت كل واحد منكم له أهمية كبيرة في هذه الانتخابات المصيرية"، مشيرا إلى "أهمية انتخاب مشروع من أجل تحسين وضع لبنان، لأننا نعيش في اسوأ بلد في العالم بسبب المنظومة الحاكمة التي فشلت في كل شيء".
 
واضاف كرم :"حزب الله وحلفاؤه يحكمون لبنان ولكنه لا يخاف الا من حزب "القوات اللبنانية" لأنها تمثل مشروع لبنان الجميل ومشروع الحياة بعكس مشروعهم الذي أدخل البلد في الإفلاس والفساد. لذلك المحاسبة تكون بالانتخابات واختيار الشخص الذي يريد بناء دولة المؤسسات وهذا ما لا تريده المنظومة من أجل الاستمرار بالتحكم بالشعب، لذلك المسؤولية تقع على عاتق الشعب الذي يجب أن يوصل إلى الحكم أشخاصا تحارب الإنهيار" معتبرا أن " هذه الانتخابات مصيرية خصوصا في عملية بناء الدولة".
 
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