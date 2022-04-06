لبنان

سفارة روسيا في لبنان: نرجو من مواطني أوكرانيا الامتناع عن الأعمال الاستفزازية

Lebanon 24
06-04-2022 | 13:55
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أصدرت سفارة روسيا في لبنان البيان الآتي:
في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام.
مما يثير القلق، ارتكاب المشاركين في هذه الاستفزازات أعمال غير قانونية، كإطلاق الهتافات المهينة ووضع الملصقات المعادية لروسيا على حائط سفارتنا في بيروت ومحاولات إلحاق الأضرار بالممتلكات الدبلوماسية الأخرى. وغالبًا ما يسعي المنظمون الأوكرانيون إلى تزامن حملاتهم هذه مع تحركات الناشطين اللبنانيين والمواطنين الروس المؤيدين لروسيا وللعملية العسكرية الخاصة.
نرى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى وقوع حالات صدام مستنكرة ومرفوضة. كما نلفت النظر إلى أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في لبنان والبلدان الأخرى لم ولا يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصرفات ضد البعثات الخارجية الأوكرانية.
وبناء عليه، نرجو من مواطني أوكرانيا الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلًا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 
كما ندعو سلطات إنفاذ القانون اللبنانية إلى الانتباه إلى الطبيعة غير القانونية لمثل هذه التحركات.
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