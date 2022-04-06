لبنان

لائحة "التغيير الحقيقي" تطلق حملتها الانتخابية

Lebanon 24
06-04-2022 | 14:14
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 عقدت لائحة "التغيير الحقيقي" في دائرة الشمال الثانية مؤتمرا صحافيا اليوم، في طرابلس، أعلنت خلاله انطلاق حملتها الانتخابية، وضمت اللائحة: إيهاب مطر، فرح حداد، عزام الأيوبي، أحمد المرج، زين مصطفى، مطانيوس محفوض، بول الحامض، محمود السيد، سمير طالب، محمد دهيبي وفراس سلوم.
 
وقالت: "ليس مهم الكلام والوعود في المواسم الانتخابية، المهم الرصيد الكبير من عمل الخير، وليس التكبر على الشعب طوال 4 سنوات والتواضع المزيف وقت الانتخابات، طرابلس يجب ان تسند همومها على أكتاف أولادها المخلصين لها، وهؤلاء كثيرين، نحن اولاد طرابلس تربينا في شوارعها وكبرنا على محبتها وتغربنا ونجحنا وعدنا من جديد لنرد الجميل لها. طرابلس بحاجة لنواب يحملون همومها واحلام ابنائها، نواب لا يسكتون عن الفساد والظلم ويقاتلون من أجل هذه المدينة كي تستعيد حقوقها". 
 
وأشارت إلى أن "أهل طرابلس والمنية والضنية في 15 أيار سيقولون بصوت واحد، بدأنا التغيير الحقيقي لننقذ كل لبنان".
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