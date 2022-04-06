لبنان

"مدينتي" تعلن مرشحيها في 4 دوائر

Lebanon 24
06-04-2022 | 14:22
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عقدت "مدينتي" مؤتمرا صحافيا في الأشرفية، أعلنت فيه عن خوض الانتخابات النيابية في أربع دوائر، لائحة "بيروت مدينتي" في بيروت الأولى والثانية حيث ستخوض الانتخابات منفردة، لائحة "نحنا التغيير" في الجنوب الأولى و"معا نحو التغيير" في الجنوب التالت حيث ستخوض الانتخابات بالتحالف مع مجموعات أخرى.
 
وتم الاعلان عن المرشحات والمرشحين في الدوائر الانتخابية الاربعة وهم:
- لائحة "بيروت مدينتي" - دائرة بيروت الأولى وتضم: ندى صحناوي، ليفون تلفزيان، طارق عمار، بيار الجميل وجاك جندو. 
 
- لائحة "بيروت مدينتي" - دائرة بيروت الثانية وتضم: فيصل تمراوي، سارة ياسين، ريمة أبو شقرا، ناهده خليل، باولا ربيز ومها الراسي. 
 
- لائحة "نحن التغيير- دائرة الجنوب الأولى وتضم: هانية الزعتري. 
 
- لائحة "معا نحو التغيير" - دائرة الجنوب الثالثة وتضم وسيم غندور".
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