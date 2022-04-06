لبنان

منسق تيار المستقبل في صيدا والجنوب: للالتزام بالتسعيرة الرسمية لفاتورة المولدات

Lebanon 24
06-04-2022 | 14:32
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استغرب منسق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، في بيان، "التسعيرة الخيالية لبعض اصحاب المولدات في مدينة صيدا حيث بلغت 15 الف ليرة على الكيلو وات الواحد"،  معتبرا ان "المواطن بات متروكا يتخبط بأزمة تلو الازمة من غلاء اسعار وفقدان مواد اساسية وازمة محروقات فيما الدولة غائبة تماما عن ضبط المخالفات".
 
وطالب حشيشو "اصحاب المولدات الحد من جشعهم وطمعهم، والشعور بمعاناة المواطن في ظل الازمة التي يرزح تحت وطأتها الجميع"، وقال: "في عز ازمة المحروقات وشرائها من السوق السوداء لم يصل سعر الكيلو وات الواحد الى هذا المستوى"، مطالبا "الالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة وتلك التي حددتها بلدية صيدا، ومراعاة الناس قدر الامكان في هذه الايام الصعبة".
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