حمية: ألم يحن بعد زمن إقران الأقوال بالأفعال؟

غرد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عبر حسابه على "تويتر": "أشهر وسنوات مرت على الأزمة المالية والاقتصادية، كثر من أصدقاء لبنان، المؤسسات الدولية، أغدقوا علينا وعودا تلو الوعود بالمساعدة، فعقدوا الاجتماعات واللقاءات… ولليوم لم يحدث شيء على أرض الواقع لتقديم مساعدة حقيقية لانتشال لبنان من أزماته"، متسائلا: "ألم يحن بعد زمن إقران الأقوال بالأفعال؟".