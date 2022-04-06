مستشار الرئيس سليم الحص: صحته بخير

جدد مستشار ومدير مكتب الرئيس سليم الحص رفعت بدوي نفيه الأخبار التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الوضع الصحي للرئيس الحص.



وقال بدوي لـ"لبنان ٢٤": "صحة الرئيس بخير وكل ما يحكى عار من الصحة وفقط لخلق حال من البلبة والدعاية".