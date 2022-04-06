لبنان

مستشار الرئيس سليم الحص: صحته بخير

Lebanon 24
06-04-2022 | 15:11
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جدد مستشار ومدير مكتب الرئيس سليم الحص رفعت بدوي نفيه الأخبار التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الوضع الصحي للرئيس الحص.

وقال بدوي لـ"لبنان ٢٤": "صحة الرئيس بخير وكل ما يحكى عار من الصحة وفقط لخلق حال من البلبة والدعاية".
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الرئيس سليم الحص

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