الشابة غاييل بدر مفقودة... هل من يعرف عنها شيئاً؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الشابة غاييل بدر مفقودة منذ الأمس وقد طلب أهلها ممن يعرف عنها شيئاً التواصل على الرقم 03959155 أو إبلاغ أقرب مركز أمني. ورجحت المعلومات الأولية أن تكون بدر مخطوفة.