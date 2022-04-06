تهريب أسلحة حريية وذخائر إلى داخل مخيم عين الحلوة... والجيش يتحرك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 6 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني (ح.ع.ر) لقيامه بتهريب اسلحة حريية وذخائر الى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية .كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزلاً في بلدة رومين -النبطية واوقفت المواطنين (ع.ب) و(س.ب) و(ع.ز) لقيامهم بالاتجار بالاسلحة، وضبطت داخل المنزل اسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة واعتدة عسكرية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.