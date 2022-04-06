معلومات للمراجعة

يجمع موظفون متقاعدون وعاملون معطيات ومعلومات موثقة عن المصارف التي لا تحترم تعميم مصرف لبنان بإعطاء كامل المبلغ في المصارف المحوَّل إليها للمراجعة أمام الجهات المعنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".