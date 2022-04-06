إصرار على الاستماع إلى سلامة

قالت مصادر مطلعة عبر "اللواء" ان "عدداً من الوزراء يصرّون على الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خص احتياطي الدولار، ومعظمه من أموال المودعين في المركزي".