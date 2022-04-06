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لبنان
بعثة صندوق النقد تُنهي مهمّتها اليوم أو غداً
Lebanon 24
06-04-2022
|
18:13
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تنهي بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في بيروت اليوم أو غداً، والتي استغرقت أكثر من عشرة أيام، من دون التمكن من التفاهم مع الجانب اللبناني على توقيع وثيقة إطار للتفاهم، والتوقيع على عقد قروض من الصندوق للدولة اللبنانية.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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