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لبنان
اجتماع لمولوي اليوم للبحث في الأحداث الأمنية
Lebanon 24
06-04-2022
|
18:22
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يعقد وزير الداخلية اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية للبحث في الأحداث الأمنية لاسيما في الشمال، على ان يكون للوزير مولوي تصريح بعد الاجتماع.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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