اجتماع لمولوي اليوم للبحث في الأحداث الأمنية

يعقد وزير الداخلية اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية للبحث في الأحداث الأمنية لاسيما في الشمال، على ان يكون للوزير مولوي تصريح بعد الاجتماع.

(اللواء)