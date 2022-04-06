19
o
بيروت
31
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أحزاب السلطة نجحت في تشتيت المعارضة
Lebanon 24
06-04-2022
|
19:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى محلّلون عبر "الأنباء" الكويتية ان "زيادة 26 لائحة عن انتخابات عام 2018 حيث كانت 77 لائحة، مردّه الى سعي من السلطة، وتحريض جهات من المجتمع المدني لتشكيل لوائح تساهم في تشتيت اصوات المعارضة، وفتح الطريق امام كتل السلطة للعودة بسهولة الى البرلمان".
المصدر:
الانباء الكويتية
مواضيع ذات صلة
ريفي خلال لقاء حواري للائحة "إنقاذ وطن": هدفنا الفوز بالانتخابات بأكبر عدد للمساهمة في إنقاذ لبنان من المحنة التي يمر بها
Lebanon 24
ريفي خلال لقاء حواري للائحة "إنقاذ وطن": هدفنا الفوز بالانتخابات بأكبر عدد للمساهمة في إنقاذ لبنان من المحنة التي يمر بها
07/04/2022 10:41:09
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: كل كلام وتشكيك في عدم حصول الانتخابات في موعدها مجرد تحليلات لأن الانتخابات مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب أصدقاء لبنان
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: كل كلام وتشكيك في عدم حصول الانتخابات في موعدها مجرد تحليلات لأن الانتخابات مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب أصدقاء لبنان
07/04/2022 10:41:09
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف السعودية من لبنان مرتبط بنتائج الانتخابات ام بالانفتاح على سوريا؟
Lebanon 24
موقف السعودية من لبنان مرتبط بنتائج الانتخابات ام بالانفتاح على سوريا؟
07/04/2022 10:41:09
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
التحرّكات الفرنسية تجاه لبنان قد تشهد زخماً قوياً بعد الانتخابات
Lebanon 24
التحرّكات الفرنسية تجاه لبنان قد تشهد زخماً قوياً بعد الانتخابات
07/04/2022 10:41:09
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
نائب يترك البلاد ويهاجر
Lebanon 24
نائب يترك البلاد ويهاجر
10:30 | 2022-04-06
06/04/2022 10:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
04:00 | 2022-04-06
06/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
Lebanon 24
شاهدوا آخر ظهور للحريري.. بدا نحيفاً! (صورة)
04:14 | 2022-04-06
06/04/2022 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العودة السعوديّة إلى لبنان .. عبر سوريا
Lebanon 24
العودة السعوديّة إلى لبنان .. عبر سوريا
05:00 | 2022-04-06
06/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
06/04/2022 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2022-04-07
لا مواعيد روسية لهذه الشخصية
03:15 | 2022-04-07
تحرك سياسي "ثلاثي الابعاد": هذه محاوره
03:11 | 2022-04-07
توضيحٌ من اللواء خير حول "المساعدات التركية"..اليكم التفاصيل!
03:06 | 2022-04-07
القدرة الشرائية تراجعت.. وربطة الخبز الى 30 الف؟
03:01 | 2022-04-07
لم يمتثل صاحبها لأوامر العناصر... هذا ما حصل على حاجز للجيش في شدرا!
03:00 | 2022-04-07
هذا ما يُقلق "حزب الله"
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
07/04/2022 10:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact