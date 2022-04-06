لبنان

أحزاب السلطة نجحت في تشتيت المعارضة

Lebanon 24
06-04-2022 | 19:06
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رأى محلّلون عبر "الأنباء" الكويتية ان "زيادة 26 لائحة عن انتخابات عام 2018 حيث كانت 77 لائحة، مردّه الى سعي من السلطة، وتحريض جهات من المجتمع المدني لتشكيل لوائح تساهم في تشتيت اصوات المعارضة، وفتح الطريق امام كتل السلطة للعودة بسهولة الى البرلمان".
المصدر: الانباء الكويتية
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