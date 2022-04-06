لبنان

40 مركزاً انتخابياً "غير صالحة" كهربائياً

Lebanon 24
06-04-2022 | 22:50
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كتبت" الاخبار": فيما تبحث وزارة الداخلية والبلديات تزويد أقلام الاقتراع بالتيار الكهربائي عبر مولدات خاصة في يوم الاقتراع، تؤكد مصادر مطلعة أن تطبيق هذا الحل «مستحيل» في أكثر من 40 مركزاً لا وجود لمولدات خاصة في محيطها، أو تفتقر أساساً إلى التجهيزات اللازمة لإيصال التيار حتى في حال توفّر المولدات.
وفي" الاخبار" ايضا: فسخت منصة "نحو الوطن" عقوداً كانت أبرمتها سابقاً مع شركات إعلانية عدة بسبب عدم توافر الإمكانات المادية لدفع مستحقات هذه الشركات.
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