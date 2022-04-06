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لبنان
غياب "الجماعة" و"المستقبل" يُفقد المعركة نكهتها الصيداوية التقليدية
Lebanon 24
06-04-2022
|
22:56
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كتب محمد دهشة في " نداء الوطن": ما إن أقفل باب تسجيل اللوائح رسمياً في دائرة صيدا – جزين الانتخابية على 7 لوائح تضم 29 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد نيابية، منهم 12 مرشحاً يتنافسون على مقعدين سنيين، 11 مرشحاً على مقعدين مارونيين و6 مرشحين يتنافسون على مقعد كاثوليكي واحد، حتى بدأت حملات الماكينات الانتخابية مباشرة عملها على مختلف المستويات.
وفي قراءة سريعة في هذه الدورة والتحالفات، فإن «الجماعة الإسلامية» تعتبر الغائب الثاني عن الترشح بعد تيار «المستقبل» الذي قرر عدم الترشح أو دعم أي مرشح التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري، غير أنها تتميز عنه بأنها ستوجّه الناخبين للتصويت لمن تعتبره يستطيع تحقيق ما يصبو إليه الناس.ويؤكد مرشحها المسؤول السياسي لـ»الجماعة» في الجنوب الدكتور بسام حمود لـ»نداء الوطن» أن «الجماعة» قررت الانسحاب من سباق الترشح طوعاً لأنها لا تريد التحالف عكس قناعاتها، ولكنها ستكون حاضرة في الاقتراع وبتوجيه الكتلة الناخبة إلى مرشحين في لائحة يستطيعون أن يحققوا مصلحة المدينة وما يصبو إليه الناس من تغيير، فموقفنا منذ البداية هو عدم المقاطعة بل المشاركة بكثافة في الاستحقاق والتعبير عن رأينا».
ويؤكد حمود أن هذه الدورة كانت الظروف لصالحنا ومؤاتية ولكن العقبة بالتحالفات الانتخابية ولم نشأ إتمامها بعيدا من قناعاتنا وصدقيتنا، ورغم كل العروضات التي قدمت لنا حتى اليوم الأخير لإقفال باب تسجيل اللوائح من قوى سياسية أو مرشحين مستقلين أو ناشطين في الحراك، فضلنا الانسحاب والعمل على توجيه الكتلة الناخبة للاقتراع لصالح لائحة أو مرشح بالصوت التفضيلي».وقال حمود إنه «من المبكر أن نحسم هذا الأمر قريباً، فالاقتراع في 15 أيار وهناك مسافة زمنية كافية لندرس كل خياراتنا بتأنٍ كبير»، وأكد أن موقف الجماعة واضح «بأن قانون الإنتخابات الحالي فُصّل على قياس زعامات وأحزاب هدفت من خلاله إلى تكريس وجودها واستمرار فسادها، شوّه القيمة الحقيقية للنظام النسبي، وحرم المواطن من حقه في التعبير عن رأيه بعيداً من قيود مفتعلة ظاهرها مقتضيات العيش المشترك، وباطنها حسابات فئوية سلطوية بغيضة تحرم الناخب من حرية التعبير وحرية انتخاب من يراه مناسباً لتمثيله وصوغ مستقبله ومستقبل أبنائه».
وغياب «الجماعة» و»المستقبل» يفقد الاستحقاق نكهته الخاصة بالتنافس التقليدي على اعتبارهما من أبرز القوى السياسية الصيداوية، إلى جانب «التنظيم الشعبي الناصري» برئاسة النائب أسامة سعد وتيار الدكتور عبد الرحمن البزري، وقد خاض الأطراف الأربعة إلى جانب قوى صيداوية وشخصيات وازنة كل المعارك الانتخابية.
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