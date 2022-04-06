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لبنان
دائرة بعبدا: سبع لوائح والهدف... مقعد ماروني
Lebanon 24
06-04-2022
|
22:59
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كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لدائرة بعبدا نكهتها الخاصة، على مستوى البيت العوني. بالأساس، هي خزّان «التيار الوطني الحر». هناك خاض أولى معاركه الانتخابية. في هذه الدورة، رست تسميات التيار الحزبية على اسم آلان عون وحده بعد تجاوزه «الاختبارات الداخلية» بجدارة فحلّ أوّل في الانتخابات الداخلية التي أجراها «التيار» ليفرض نفسه مرشّحاً أساسياً في الدائرة.
الأكيد أنّ اقتصار الترشيحات الحزبية على اسم واحد، لم يكن من باب الترف الشعبي، خصوصاً أنّ كل التقديرات تعطي هذا الفريق حاصلاً مضموناً، ما اضطرّه إلى الاستعانة بترشيحات من خارج البيت العوني، فجرى اختيار شادي واكد الأسمر، المدعوم من رئيس البلدية جورج عون كبديل من النائب حكمت ديب، والمرشّح فادي أبو رحال ولو أنّ قياديين عونيين يخشون من أن لا يشكّل هذان الاسمان أي إضافة للائحة لجهة رفع رصيد الأصوات، وهذا ما يفسّر التململ الحاصل في صفوف الفريق العوني. فيما كان المقعد الدرزي من حصّة النائب طلال أرسلان الذي سمى فاروق الأعور.وما زاد من صعوبة المعركة لجهة إقناع الرأي العام بصوابية الخطاب والأداء، هو اضطرار «التيار الوطني الحرّ» إلى العودة إلى «بيت الطاعة» التحالفي مع الثنائي الشيعي وتحديداً حركة «أمل» بعد جولات مريرة من الاتهامات بالفساد والتهويل بتمزيق ورقة تفاهم مار مخايل،
في المقابل، خطا نعيم عون خطوة جديّة في مساره السياسي، بعد سلسلة إطلالات إعلامية ثبّت فيها بالصوت والصورة أفكاره ومبادئه الأساسية التي ترتكز على الفكر الإصلاحي، من خلال السير بتحالف انتخابي مع كلّ من العميد المتقاعد خليل الحلو والدكتور جان أبي يونس و»رفيق الدرب» رمزي كنج ضمن لائحة «بعبدا تنتفض» التي سعت مكوناتها إلى توسيع بيكار التحالفات مع «قوى تغييرية» أخرى. ولكن عنصر «الأنانية» الذي طغى على معظم الدوائر الانتخابية ومزّق لوائح المعارضة، لم يعف بعبدا من ضريبته، ولهذا قررت لائحة «بعبدا تنتفض» تقديم نفسها كخيار ثالث بخطاب سياسي سيادي- إصلاحي يترك لأهالي بعبدا منفذاً للهروب من الاصطفافات العقيمة التي أثبتت فشلها طوال عقود، كما يرى أحد مرشحي اللائحة.وفق التقديرات الأولية، فإنّ مقعداً مارونياً لا يزال «فلتان» في دائرة بعبدا، وثمة تنافس محموم بين المتنافسين لضمّه، خصوصاً أنّه من المتوقع أن ينخفض عدد الحاصل الانتخابي في ضوء تعدد اللوائح (سبع لوائح) التي لن تتمكن جميعها من تجاوز الحاصل الأول، ما سيرفع فرص قوائم «المعارضة» للاقتراب من عتبة المقعد الماروني.
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