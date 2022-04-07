لبنان

تسعيرات انتخابية موحّدة: الزقفة بمليوني ليرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-04-2022 | 01:15
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عمدت الماكينات الإنتخابية في دائرة كسروان-جبيل الى توحيد بدل أتعاب "المندوب الثابت والمتجول" وذلك من أجل عدم التضارب بينها وعدم سحب المندوبين من لائحة الى أخرى .

وقد أوفدت" اللوائح السيادية" عددا من إدارييها الى إجتماع تنسيقي لهذه الغاية.

وعُلم في السياق ذاته أن احد المرشحين من الشخصيات السياسية البارزة في مدينة كبرى يعرض مبلغ مليوني ليرة للفرد في مقابل تأمين حشد شعبي ضخم في مهرجانه الانتخابي قريبا".

في المقابل شهد حفل اجتماعي حفلة تندر على ما رافق حفل اعلان احدى اللوائح الرئيسية من " بخل واجواء باهتة"، فقال احدهم "قنينة مي ما جابو وبدن يربحو انتخابات".

وقال آخرون" وبعدما اعتادت العائلات على دعوتها إلى إفطارات وجهت اليها الدعوة سحور رمضاني بداعي " التوفير".

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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