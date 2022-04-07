وفاة مواطن بإحتراق شقة في البوار كسروان

إندلع حريق فجر اليوم، داخل شقة المواطن ص.ف.د. مواليد 1956، تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني في شارع كنيسة مار ضومط البوار كسروان، ما أدى الى وفاته على الفور.



وسارعت إلى المكان عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني، وعملت على إخماد الحريق ونقلت جثة د. إلى مستشفى البوار الحكومي، فيما حضرت عناصر القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحريق.