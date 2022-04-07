لبنان

مظلوم: نأمل ان تكون زيارة البابا بداية انطلاقة مرحلة جديدة وخلاص للوطن

Lebanon 24
07-04-2022 | 02:01
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اشار المطران سمير مظلوم الى انه لم يتم الاعلان بعد عن برنامج زيارة البابا فرنسيس للبنان، والتي تعبّر عن محبته للبلد وتقدير لمكانته وضرورة ان يعود الى الرسالة التي يمثلها.
واعتبر المطران مظلوم في حديث لصوت لبنان ان زيارة البابا بركة، آملا ان تكون بداية انطلاقة مرحلة جديدة وخلاص للوطن، وهذا الامر يتوقف عند تجاوبنا نحن كلبنانيين.
وردا على سؤال، قال:" البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يطرح مشروع الحياد لانه يعتبره مدخلا لخلاص لبنان وحمايته من اي اضطرابات جديدة".
 
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