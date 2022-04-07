لبنان

"حتى تصير طريقنا أحلى طريق"... Rebirth Beirut تطلق حملة "زفت جورة"

Lebanon 24
07-04-2022 | 02:20
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أطلقت جمعية Rebirth Beirut حملة "زفت جورة"، تحت شعار "حتى تصير طريقنا أحلى طريق"، التي ستبدأ كمرحلة أولى في بعض شوارع بيروت، على أن يتوسع العمل تدريجيا ليشمل الاحياء والشوارع الأخرى في العاصمة".

وأشارت إلى "أن هذه الحملة ستشمل ألف "جورة"، وهي تندرج ضمن مبادرات عدة ظهرت إلى العلن وأخرى قيد التحضير"، مؤكدة أن "عملها الإنمائي والتأهيلي يتوسع شيئا فشيئا، لأن بيروت لا يليق بها إلا الفرح والجمال".

واكدت الجمعية أن "مقرها في الجميزة يتحضر ليصبح مساحة خاصة بالفنانين والرسامين والمثقفين"، مشيرة إلى "أن مشاريعها كثيرة، وكلها تصب في إعادة الحياة إلى العاصمة".
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