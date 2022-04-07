لبنان

اللوتو لن تعود بـ 3000.. اليكم سعرها الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-04-2022 | 02:31
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أشارت المعلومات الى ان رفع الاسعار طال مرة جديدة سعر ورقة اللوتو التي لن تعود  بـ 3000 ليرة، بل ستصبح بـ8000 ليرة اعتباراً من الايام المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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lebanon 24
07/04/2022 10:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

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اللوتو

سعر اللوتو

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