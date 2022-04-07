رئيس حزب يدخل عالم التلفزيون.. بـ"دقيقة"

ينكب التيار الوطني الحر في الآونة الأخيرة على التسويق لانجازات رئيسه جبران باسيل في المجالات كافة، في مسعى لشد العصب قبيل الانتخابات النيابية.

وعمدت وسائل الاعلام التابعة ل" التيار" الى الترويج لبرنامج "دقيقة مع جبران" حيث يشرح رئيس التيار عن ابرز انجازاته في الوزارات التي استلمها والعمل الذي قام به في فترة الحكم.